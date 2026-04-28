Maltepe\'de bahar seferberliği Bağlarbaşı\'nda sürüyor

Maltepe Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçe genelinde yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalar bu kez Bağlarbaşı Mahallesi'nde yoğunlaştı.

Belediye ekipleri, çevre ve halk sağlığını önceleyen uygulamalar kapsamında mahallede geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda biriken toz, çöp ve diğer atıklar detaylı süpürme çalışmalarıyla ortadan kaldırılırken, yüksek basınçlı yıkama araçlarıyla zeminler derinlemesine temizlendi. Saha incelemeleri sırasında belirlenen eski mobilyalar, hacimli atıklar ve inşaat kalıntıları da ekiplerce toplanarak ilgili bertaraf alanlarına sevk edildi. Ayrıca kaldırımlarda yayaların geçişini zorlaştıran ve görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar da temizlenerek alanlar daha kullanışlı hale getirildi. Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçenin dört bir yanında benzer çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğünü vurgulanırken, modern ekipman ve deneyimli personelle kesintisiz hizmet vermeye devam edileceği dile getirildi. - İSTANBUL