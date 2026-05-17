Manavgat Irmağı Kirlilik Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat Irmağı Kirlilik Sorunu

Manavgat Irmağı Kirlilik Sorunu
17.05.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Irmağı, kanalizasyon suyu nedeniyle rengini kahverengiye döndürdü. Sorun yıllardır devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Mavi Nurdan Bir Irmak' sözleriyle şarkılara konu olan Manavgat Irmağı'nın rengi, yağmur suyu tahliye kanalından gelen kanalizasyon suyu nedeniyle maviden kahverengiye dönüştü. Tekne turuna çıkan turistler ve ırmak kenarındaki vatandaşlar durumu hayretle izlerken, mahalle muhtarı bu durumun yıllardır devam ettiğini, her yıl 10-15 kez yaşandığını, ne yazık ki kaynağının bulunamadığını söyledi.

"Yıllardır devam ediyor ama çözülemedi"

Geçtiğimiz hafta Manavgat Evrenseki sahilinde yaşanan çevre katliamının ardından benzer bir olay bu kez Manavgat Irmağı'nda yaşanıyor. Milli Egemenlik Mahallesi'nden gelerek Yukarı Hisar Mahallesi sınırlarından Manavgat Irmağı'na ulaşan yağmur suyu tahliye kanalından gelen kanalizasyon suları Manavgat Irmağı'nın renginin maviden kahverengiye dönüşmesine neden oldu. Nereden geldiği belirlenemeyen kanalizasyon suyu Manavgat Irmağı'nda hızla yayılırken, tekne turuna çıkan turistler ve ırmak kenarındaki vatandaşlar durumu hayretle izledi. Mahalle muhtarı, bu sorunun yeni olmadığını, yıllardır devam ettiğini ve her yıl 10-15 kez tekrarlandığını belirtti. İlgili makamlara başvurmalarına rağmen problemin kaynağının belirlenemediğini söyleyen muhtar sorunun bir türlü çözüme kavuşturulamadığını dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Manavgat Irmağı Kirlilik Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:46:55. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat Irmağı Kirlilik Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.