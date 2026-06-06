Manavgat'ta Yeşil Deniz Kaplumbağaları Denize Bırakıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta Yeşil Deniz Kaplumbağaları Denize Bırakıldı

Manavgat\'ta Yeşil Deniz Kaplumbağaları Denize Bırakıldı
06.06.2026 10:15
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Üç yeşil deniz kaplumbağası, rehabilitasyon sonrası denize bırakıldı; kayıplar üzerine araştırma yapılacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 5, 7 ve 8 yaşlarındaki 3 yeşil deniz kaplumbağası, üzerlerine takılan uydu takip cihazlarıyla Sorgun Boğazı mevkiinden denize bırakıldı. Denize ulaşan her bin kaplumbağa yavrusundan 999'unun öldüğünün kabul edildiğini ifade eden Prof. Dr. Cengiz Deval, "Bizim bu projedeki temel hedefimiz; 'O 999 yavruya ne oluyor?' sorusuna cevap bulabilmektir" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Finike sahilinde Deniz Polisi ekiplerince yaralı halde bulunan, Sorgun Boğazı mevkiindeki DEKAFOK Merkezi'nde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 5, 7 ve 8 yaşlarındaki 3 yeşil deniz kaplumbağası, üzerlerine takılan uydu takip cihazlarıyla denize bırakıldı. Antalya Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve DER Tour Vakfı desteğiyle yürütülen "Ölmek İçin Çok Genç" projesinin bu etabına uluslararası gönüllüler de destek verdi.

"Yumurtadan çıkan bin yavrudan 999'u ölüyor"

Projenin bilimsel detaylarını paylaşan Prof. Dr. Cengiz Deval, Akdeniz genelinde bugüne kadar yapılan deniz kaplumbağası çalışmalarının yüzde 95'inden fazlasının karaya çıkan ergin dişiler üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Cinsel olgunluğa erişmemiş genç yeşil deniz kaplumbağalarının haritalandırılmasına yönelik çalışmanın Akdeniz'de bir ilk olduğunu vurgulayan Deval, projenin önemli bir ekolojik soruya cevap aradığını söyledi. Denize ulaşan her bin kaplumbağa yavrusundan 999'unun öldüğünün kabul edildiğini ifade eden Prof. Dr. Deval, projenin amacını şu sözlerle anlattı: "Bizim bu projedeki temel hedefimiz; 'O 999 yavruya ne oluyor?' sorusuna cevap bulabilmektir. Deniz kaplumbağaları yuvadan çıkıp tekrar üremek için karaya dönene kadar geçen 18-20 yıllık süreçte 3 farklı alanda yaşıyorlar. Bu 'kayıp yıllar' dönemindeki genç bireylerin yaşam alanlarını, başlarına ne geldiğini tespit etmek için bu cihazları takıyoruz. Hedefimiz en az 8 genç bireyi markalayarak 1 yıl boyunca uydudan izlemek. Eğer Manavgat sahillerinin bir beslenme alanı olduğunu kanıtlayabilirsek, bu bölgeleri koruma altına alarak ölüm oranlarını ciddi ölçüde azaltabiliriz."

"Yeşil deniz kaplumbağaları daha fazla dikkat ve koruma gerektiriyor"

Caretta carettaların Akdeniz'in hemen her sahilinde üreyebildiğini, yeşil deniz kaplumbağalarının popülasyonunun ise çok daha kritik seviyede olduğunu belirten Prof. Dr. Deval, türün korunmasının önemine dikkat çekti. Deval, "Yeşil deniz kaplumbağaları Akdeniz'de büyük çoğunlukla sadece Kuzey Kıbrıs kıyıları ile Türkiye'nin Antalya ve Samandağ arasındaki dar sahil şeridinde yuvalıyor. Bu nedenle sayıları son derece az ve bu tür, caretta carettalara göre çok daha fazla dikkat ve koruma gerektiriyor" dedi.

Etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Antalya Şube Müdürü Dilek Erkalaycıoğlu, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Cihan Tuğrul, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Çetin, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, Prof. Dr. Cengiz Deval, gönüllüler ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Manavgat'ta Yeşil Deniz Kaplumbağaları Denize Bırakıldı - Son Dakika

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