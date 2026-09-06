Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye\'de yol kaplama çalışması başlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yürüttüğü altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan yolları onarmaya devam ediyor. Vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla mahalleyi Yuntdağı'na bağlayan Çullu Caddesi üzerindeki yolda çift kat soğuk asfalt çalışmasına başladı.

Vatandaşların konforlu ve güvenli seyahatleri için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 4 milyar liralık bütçesi ile Manisa tarihinin en büyük altyapı yatırımı Muradiye Mahallesi'nde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bozulan yollar büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yenileniyor. Vatandaşların konforlu ve güvenli seyahatlerini sağlamak amacıyla Muradiye Mahallesi'ni Yuntdağı'na bağlayan Çullu Caddesi üzerinde çift kat sathi kaplama çalışması yapılıyor. Altyapı çalışmalarının devam ettiği Muradiye Mahallesi'nde geçici olarak yapılan çalışmaların ardından belirlenen program dahilinde yollar yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiyeler Sorumlusu Fatih Taşlı, Muradiye Mahallesi'nde altyapı çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Muradiye Mahallesi'ni Yuntdağı'na bağlayan yolda vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla çift kat sathi kaplama çalışması yapıyoruz. Geçici olarak yaptığımız bu çalışmanın ve Muradiye Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarının ardından vatandaşlarımız için yol yapım çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Eyüphan Aykıran, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Muradiye'de başlattığı altyapı çalışmaları Çullu Caddesi'nde devam ediyor. Bu cadde Yuntdağ'ını Manisa'ya bağlayan bir yol. Bu çalışmalar sırasında vatandaşlarımız biraz zorluk çekti. Yolunu uzatmak durumunda kaldı. Bugün sathi kaplama çalışması yapılıyor. Vatandaşlarımız yollarını uzatmaktan vazgeçerek bu yolu kullanacak. Ben bu çalışmalardan dolayı mutluyum, emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu.