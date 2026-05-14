Fırtınada devrilen çam ağacı yolu trafiğe kapattı

14.05.2026 17:14  Güncelleme: 17:17
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli fırtına, 25 yıllık çam ağacını kökünden sökerek kara yoluna devirdi. Trafik kısa süre aksarken, olayda can kaybı yaşanmadı. Ağacı diken iş yeri sahibi, manevi değer taşıyan ağacın devrilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 25 yıllık çam ağacı yola devrildi. Olay nedeniyle Salihli-Alaşehir kara yolu Uzunoluk Kavşağı'nda trafik kısa süreliğine aksadı. Yolun kapanması üzerine bölgeye Alaşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla devrilen ağacı yol kenarına çekerek, yolu yeniden trafiğe açtı. Olay sırasında herhangi bir aracın ağacın altında kalmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Devrilen ağacı 25 yıl önce bir fidanken diktiğini kaydeden iş yeri sahibi Mehmet Uzunoğlu, devrilen ağacın kendileri için manevi değer taşıdığını belirterek, "25 yıl önce bir düğünde bize nikah hediyesi olarak fidan verilmişti. Ben de o fidanı iş yerimin köşesinde yol kenarına dikmiştim. Bugün şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi. Yoldan geçen bir aracın üzerine düşmemesi ve herhangi bir can kaybı olmaması büyük şans" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

