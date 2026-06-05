Çevre mücadelesinin yol haritası Manisa\'da çizildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tarzan ve Çevre Günleri kapsamında gerçekleştirilen panellerde Karadeniz ve Ege'deki çevre mücadeleleri masaya yatırıldı. Uzmanlar, yerel yöneticiler ve çevre aktivistleri, çevrenin korunması için ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarzan ve Çevre Günleri Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panellerde, Karadeniz ve Ege bölgelerinde yürütülen çevre mücadeleleri ele alındı. Saruhan Otel'de düzenlenen programda, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve vatandaşların çevrenin korunmasına yönelik çalışmalardaki rolü değerlendirildi.

Tarzan ve Çevre Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikler açılış oturumlarıyla başladı. Programın ilk bölümünde farklı bölgelerde yürütülen çevre mücadelelerinden edinilen deneyimler katılımcılarla paylaşıldı. Çevresel sorunlara karşı dayanışmanın ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekilen oturumlarda; doğal varlıkların korunması, iklim krizi, sürdürülebilir yaşam ve çevre hakkı konuları ele alındı.

Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek ile çok sayıda doğasever katıldı.

Karadeniz'in çevre mücadelesi anlatıldı

Programın ilk paneli, "Karadeniz Çevre Mücadelesi Deneyimleri" başlığıyla gerçekleştirildi. Panele Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Orman Mühendisi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ve Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Karadeniz Bölgesi'nde yıllardır süren çevre mücadeleleri, doğal yaşam alanlarının korunması ve bölge halkının çevre sorunlarına karşı verdiği mücadele ele alındı. Konuşmacılar, çevrenin korunmasının yalnızca belirli bölgelerin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı.

Ege'de çevre sorunları ve iklim krizi konuşuldu

"Ege Çevre Mücadelesi Deneyimleri" başlıklı panelde ise Ziraat Mühendisi ve Halkların İklim Zirvesi İzmir Meclisi Üyesi Vezan Karabulut, Ege Çevre ve Kültür Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Arif Ali Cangı ile İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi İbrahim Akın görüşlerini paylaştı.

Panelde Ege Bölgesi'nde yaşanan çevresel sorunlar, iklim krizinin etkileri, tarım alanları ile doğal kaynakların korunması ve çevre mücadelelerinde örgütlü dayanışmanın önemi değerlendirildi. Katılımcılar, çevrenin korunmasında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların birlikte hareket etmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Sürdürülebilir kentler için ortak akıl çağrısı

Programın son bölümünde "Çevre Mücadelesinde Mimarlar, Mühendisler ve Kent Konseyleri" paneli düzenlendi. Mimar Yasemin Gümüş moderatörlüğündeki panele, Manisa Mimarlar Odası Başkanı Mahir Gülhan, Ziraat Mühendisi İbrahim Demran, İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi Gökhan Dürgen ve Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar katıldı.

Panelde kent planlamasında çevresel değerlerin korunması, yapılaşmanın doğal alanlar üzerindeki etkileri, tarım arazilerinin geleceği ve sürdürülebilir kent politikaları ele alındı. Katılımcılar, çevre mücadelesinde mimarlar, mühendisler, kent konseyleri ve yerel yönetimlerin ortak hareket etmesinin önemini vurguladı. - MANİSA