Mardin\'in en büyük grup içme suyu hattında yenileme çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Derik ilçesindeki Hanok Grup İçme Suyu Sisteminin ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 30 kilometrelik birinci etap isale hattında yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

MARSU Genel Müdürlüğü, Derik ilçesine bağlı Çukursu Mahallesi sınırlarında bulunan Hanok su kaynağından beslenen Alagöz, Ballı, Dumanlı, Kayacık, Doğancı, Yıldız ve Karataş mahallelerini kapsayan içme suyu hattının ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 30 bin metrelik bölümünde yenileme ve deplase çalışması yürütüyor. Tarım arazilerinden geçen ve sık sık arızaların yaşandığı hatta, kayıp-kaçak oranını azaltmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışma gerçekleştiriliyor. MARSU Genel Müdürü Murat Erçin ile Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Zeynettin Yaman da çalışma alanında incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgi aldı.

"Hanok kaynağı bizim için çok kıymetli"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un destekleriyle kapsamlı bir yenileme çalışması yürüttüklerini belirten Erçin, yaptığı açıklamada şehrin en büyük grup içme suyu hattı olan Hanok Grup İçme Suyu Sisteminin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Hanok kaynağı bizim için çok kıymetli. Çünkü buradaki kırsal mahallelerimizi cazibeli bir sistemle besliyoruz. Hanok Grup İçme Suyu sistemimiz üç kısımdan oluşuyor. Birinci kısmının imalatı ise 1980'li ve 1990'lı yıllarda yapıldı" dedi.

"İlk etapta yaklaşık 15 kırsal mahalle rahatlayacak"

Fiziksel olarak özelliklerini büyük ölçüde yitirmiş olduğunu dile getiren Erçin, "Hem tarla içerisinden geçmeleri hem de kayıt dışı kullanımlara olanak tanıması, işletme açısından bize büyük güçlükler çıkarıyordu. 30 bin metrelik büyük ölçekli bir çalışma tasarladık ve projelendirdik. İlk etapta yaklaşık 15 kırsal mahallemizi rahatlatacak. Ama bunun önemli bir noktası var. Bu ana isale hatları birinci kısımda rahatladığı zaman, bu etki aşağıya doğru nüfuz ederek güneydeki köyleri de rahatlatacak. Birinci kısmı tamamlandıktan sonra ikinci kısmı da izleyerek grubun ikinci kısım bölümünde de bir yenileme planlıyoruz. Dolayısıyla projenin tamamı bittiğinde, Derik kırsalındaki mahallelerimizin belki üçte ikilik büyük bir bölümünü Hanok içme suyu kaynağımızla ve cazibeli sistemle yeniden besleme imkanı bulacağız. Bu grup içme suyunun bizim için diğer bir önemi de tamamen cazibeli sistemle çalışmasıdır. Dolayısıyla enerji maliyetlerinin tamamen sıfır olması açısından da çok önemli bir grup içme suyumuzdur" diye konuştu. - MARDİN