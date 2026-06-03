Mardin\'de Gençler İçin Projeler

Mardin'de Boztepe Mahallesi 2. Cami'de yürütülen çalışmalar kapsamında gençlere ve çocuklara yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve çevre projeleri hayata geçirildi.

Çalışmalar çerçevesinde 400 hediye dağıtımı gerçekleştirilirken, 450 fidanın toprakla buluşturulduğu ağaçlandırma projesi de uygulandı. Ayrıca caminin mihrabı yenilenerek bahçe düzenlemesi yapıldı, boyama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik sinema geceleri ve çeşitli sosyal etkinliklerin de düzenlendiği faaliyetlerle, caminin yalnızca ibadet edilen bir mekan olmasının ötesinde gençlerin ve çocukların sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sunan bir merkez haline getirilmesi amaçlandı.

Cami imam hatibi tarafından yürütülen çalışmaların, dini hizmetlerin yanı sıra gençlik, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarını da kapsadığı belirtildi. - MARDİN