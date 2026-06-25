Vali Akkoyun: "Yangınlara ilk müdahale için 50 su tankerini 10 ilçemize dağıtıyoruz"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yangınlara ilk müdahaleyi güçlendirmek amacıyla 50 pompalı traktör su tankerinin kırsal mahallelere dağıtıldığını belirtti.

Mardin'de orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında Mardin Orman Fidanlık Şefliği bahçesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 50 pompalı traktör su tankerinin dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mezopotamya'nın geniş ve verimli topraklarıyla bölgemizin en büyük tarım alanlarından biri bu bereketli topraklar hem tarım hem hayvancılık için yüzyıllardır binlerce yıldır bölgede yaşayan insanının geçim kaynağı olduğunu söyledi. Tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için büyük bir emek ve çaba sarf ettiklerini ifade eden Akkoyun, tarımsal üretimin yanı sıra coğrafyanın ve doğal kaynakların korunmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı. Geçmiş yıllarda yaşanan yangınların doğayı ve emeği tehdit ettiğini dile getiren Vali Akkoyun, "Doğamızı ve emeğimizi tehdit eden bu yangınlar maalesef zaman zaman ağır sonuçlara neden olabiliyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler bir yandan bu topraklarda tarımsal faaliyetlerimizi en verimli şekilde sürdürürken bir yandan da bu topraklara sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah biz bu topraklara sahip çıkmak, doğaya sahip çıkmak konusunda tüm kurumlarımız gerek orman idaremiz, bakanlığımızın koordinesinde gerek itfaiye teşkilatımız gerçekten çok büyük bir emek sarf ediyor. Ama sizler de biliyorsunuz ki korumanın en önemli aşamalarından biri önlemektir. Yani özellikle vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin doğayı korumada hassas olmalarını istiyoruz. Bizler İlk müdahale anlamında itfaiye teşkilatımızın ve orman idaremizin müdahalesine gelmeden ilk müdahale aşamasında hani biz sıfırıncı dakika diyoruz ya yani bir an evvel müdahale noktasında bölgede bulunan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin kolaylık sağlaması için bugün inşallah 50 adet pompalı traktör su tankerini 10 ilçemize dağıtacağız. Tabii bununla ilgili sizlere çok detaya girmeden kısa bilgiler de vermek istiyorum. Bu su tankerleri yaklaşık 3 ton su kapasitesine sahip. Muhtemel yangınlarda itfaiye teşkilatımızın, orman idaremizin müdahalesinden önce yani ekiplerimiz bölgeye ulaşmadan önce ilk müdahalenin yapılmasına imkan sağlıyorlar. Yani özetle yangının büyümesini önlenmesi noktasında Çok önemli imkan sağlıyor. Dolayısıyla yangınlarla mücadelede kapasitemizi güçlendirme noktasında bizler inşallah bu vereceğimiz su tankerlerinin önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Biz tabii yakın zamanda yine bir planlama daha yapacağız ama geçen yıl 30 adet bu yıl da inşallah az önce dediğim gibi 15 adet olmak üzere 45 adet Sırt tipi yangın söndürme üfleyici de yine temin edip orman idaremize teslim ettik" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Akkoyun ve davetliler, su tankerlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Törene, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yunus Kurtgöz, Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, ilgili kurum amirleri ile muhtarlar katıldı. - MARDİN