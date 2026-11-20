Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde günlerdir aralıklarla şiddetini artıran lodos, İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Şiddetli lodos nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları'ndaki seferlerde iptaller oldu.

İDO'da olumsuz hava şartları nedeniyle Yenikapı- Yalova 09.45, Yalova-Yenikapı 09.45, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45, Yalova-Yenikapı 11.45, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12.30 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

Şehir Hatları'nda ise elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edilen seferler şöyle:

Adalar-Beşiktaş

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Küçüksu-İstinye

Beykoz-Sarıyer

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Bostancı-Adalar-Ring Hattı