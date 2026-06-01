Marmara Gölü\'nde Doğa Uyanışı

Manisa'da 5 yıllık kuraklığın ardından yeniden suya kavuşan Marmara Gölü, başta flamingolar olmak üzere göçmen kuşların yuvaya dönmesiyle eşsiz doğa manzaralarına sahne oldu. Doğanın bu büyüleyici uyanışı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleşirken, gölün durgun suları da Stand Up Paddleboarding (SUP-kürek sörfü) yapan sporcuların yeni rotası haline geldi.

Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinin ortasında yer alan ve bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Marmara Gölü, 5 yıl süren yoğun kuraklığın ardından yürütülen hummalı çalışmalar ve bereketli yağışlarla adeta küllerinden doğdu. Suya kavuşan göl, kısa sürede göçmen kuşların akınına uğrarken, İzmir'den gelen su sporcularının da yeni rotası oldu.

Geçtiğimiz 5 yıl boyunca iklim krizi ve kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan ve tabanı çatlayan Marmara Gölü için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan kurtarma projeleri meyvesini verdi. 2025 sonbaharı ile 2026 kış aylarında bölgede etkili olan yoğun ve bereketli yağışlar, çevredeki barajların tam kapasiteye ulaşmasını sağladı. Barajların dolmasıyla birlikte Marmara Gölü'ne su verilmeye başlandı. Kısa sürede neredeyse eski doluluk oranlarına yaklaşan göl, adeta bölgeye yeniden can verdi.

Eski günlerine dönen kuş cenneti eşsiz kareler ortaya çıkardı

Doğanın kendini hızla toparlamasıyla birlikte, gölün kadim misafirleri de yuvaya geri döndü. Gökyüzünü renklendiren pembe kanatlı flamingolar, pelikanlar, karabataklar ve sumrular Marmara Gölü'nde yeniden kanat çırpmaya başladı. Özellikle havada asılı kalarak avlanmasıyla bilinen bıyıklı sumruların, gün batımının altın saatlerinde yuva yapmak için ağızlarında taşıdıkları otlarla yaptıkları akrobatik uçuşlar ve suya ani dalışları fotoğraf tutkunları için eşsiz malzemeler sundu. Bölgede çekilen doğa fotoğrafları, göldeki ekolojik uyanışın ne kadar hızlı olduğunu gözler önüne serdi.

İzmirli SUP sporcuları göle açıldı

Öte yandan Marmara Gölü'nün yeniden suyla dolduğunu duyan doğa ve spor tutkunları da bölgeye akın etmeye başladı. İzmir'den Manisa'ya gelen iki SUP - sürek sörfü sporcusu, geniş sörf tahtaları üzerinde ayakta kürek çekerek gölün durgun sularında açıldı. Gölde geri dönen kuş korosu eşliğinde kürek çeken sporcular, batan güneşin ve uyanan doğanın tadını çıkararak eşsiz manzaranın keyfini sürdü.

Gölün yeniden su tuttuğunu duyarak SUP denemesi için İzmir'den geldiklerini söyleyen sosyal medya içerik üreticisi Mükremin Necati Baysal, "Yaklaşık 5 yıl önce kuruduğu söylenilen Marmara Gölü'ne geldi. Geçtiğimiz yıl da buraya gelmiştik ve bir damla su yoktu. Göle su verildiğini duyunca merakla geldik. Arkadaşım Kenan Yıldız da su sporlarıyla uğraşıyor. Beraber bir deneme yapalım ve gölün son halini gösterelim istedik" dedi.

SUP ile göle açılan su sporcusu Kenan Yıldız, "Doğal döngünün oluşturduğu ancak insanların kuruttuğu gölü incelemeye geldik. Bu güzel haberi değerlendirmek istedik. Burada da bir SUP denemesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Marmara Gölü'nün yeniden hayat buluşu hem çevre halkı hem de yaban hayatı uzmanları tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, gölün doğa turizmi için de ne kadar önemli olduğu, Manisa'ya yeni bir turizm kapısı açılabileceğini gözler önüne serdi. - MANİSA