Marmaraereğlisi\'nde Tarım Denetimleri Sürüyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, üreticilere yönelik biyoteknik mücadele, zararlı takibi ve planlı üretim çalışmaları kapsamında sahadaki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Marmaraereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimin verimli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi amacıyla üretim alanlarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Biyoteknik mücadele kapsamında uygulamalar yapılırken, feromon tuzaklar kontrol edilerek zararlı popülasyonlarının takibi gerçekleştirildi.

Ekipler ayrıca planlı üretim kapsamında üreticilerin arazi beyan kontrollerini yaparken, taahhütlü üretime ilişkin arazi askı listelerinin dağıtımını da tamamladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere yönelik teknik destek ve saha çalışmalarının üretim sezonu boyunca devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ