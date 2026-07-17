Marmaraereğlisi'nde Tarım Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde Tarım Denetimleri Sürüyor

Marmaraereğlisi\'nde Tarım Denetimleri Sürüyor
17.07.2026 15:02
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İlçe Tarım Müdürlüğü, üreticilere biyoteknik mücadele ve planlı üretim desteği veriyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, üreticilere yönelik biyoteknik mücadele, zararlı takibi ve planlı üretim çalışmaları kapsamında sahadaki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Marmaraereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimin verimli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi amacıyla üretim alanlarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Biyoteknik mücadele kapsamında uygulamalar yapılırken, feromon tuzaklar kontrol edilerek zararlı popülasyonlarının takibi gerçekleştirildi.

Ekipler ayrıca planlı üretim kapsamında üreticilerin arazi beyan kontrollerini yaparken, taahhütlü üretime ilişkin arazi askı listelerinin dağıtımını da tamamladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere yönelik teknik destek ve saha çalışmalarının üretim sezonu boyunca devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Marmaraereğlisi'nde Tarım Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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