Marmaris'te yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Marmaris'te yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor

Marmaris\'te yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor
18.06.2026 16:37  Güncelleme: 16:38
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Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Beldibi Mahallesi'nde 800 metre uzunluğunda beton yol yapılacak, Turunç Mahallesi'nde de yol çalışması tamamlandı. Ayrıca bisiklet yollarında yenileme ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalara hızla devam ediyor.

Marmaris Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonuyla birlikte artan nüfus ve turist yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale ederken, mahallelerdeki altyapı ve ulaşım çalışmalarına da devam ediyor.

Bu kapsamda Beldibi Mahallesi 76 Sokak'ta beton yol yapım çalışması başlatıldı. İmar planında yol olarak yer almasına rağmen yıllardır farklı bir güzergahta kullanılan toprak yol, planlardaki konumuna taşınarak yeniden düzenlendi. Belediye ekipleri tarafından tesviye ve şarampol çalışmaları tamamlanan bölgede beton yol imalatına geçildi.

Tamamı belediyenin kendi ekip ve ekipmanlarıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 800 metre uzunluğundaki 5600 metrekarelik alanda beton yol yapılacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgenin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşması hedefleniyor. Aynı şekilde Turunç Mahallesi'nde de yol yapımı gerçekleştirildi.

Öte yandan kent genelinde şehir içi bisiklet yollarında da yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, bisiklet yollarında bakım ve dubalama çalışmaları gerçekleştirerek güvenliği artırıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Marmaris'te yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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