Marmaris\'in Uzunyalı sahilinde ağlara dolanan caretta caretta ölü kıyıya vurdu

Marmaris'in Uzunyalı sahilinde ağlara dolanan caretta caretta ölü kıyıya vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris'in Uzunyalı sahilinde ağlara ve misinalara dolanmış halde bir caretta caretta ölü olarak kıyıya vurdu. Aynı sahilde kısa süre içinde ikinci bir caretta carettanın da ölü bulunması, deniz canlılarının karşı karşıya olduğu tehlikeleri yeniden gündeme getirdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağlara ve misinalara dolanmış halde bir caretta caretta deniz kaplumbağası cansız olarak kıyıya vurdu.
Uzunyalı sahilinde ağlara ve misinalara dolanmış halde bir Caretta caretta deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Sahildeki vatandaşlar tarafından fark edilen deniz kaplumbağası için Marmaris Belediyesi ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, kaplumbağanın bulunduğu yerden alınması için çalışma başlattı.
Kısa süre içinde ikinci olay
Uzunyalı sahilinde geçtiğimiz günlerde de benzer şekilde bir Caretta caretta deniz kaplumbağası cansız olarak kıyıya vurmuştu. Kısa süre içerisinde aynı sahilde iki deniz kaplumbağasının ağlara ve misinalara dolanmış halde ölü bulunması, deniz canlılarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.
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