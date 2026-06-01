Marmaris\'te 9 günde 3 bin 250 ton atık toplandı

Kurban Bayramı tatili boyunca Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, 9 günlük tatil süresince yaklaşık 3 bin 250 ton atık toplayarak kentin temizliği için aralıksız mesai yaptı.

Marmaris'in yerleşik nüfusuna bayramda tatil için Marmaris'i tercih eden ziyaretçilerin de eklenmesiyle ilçede hareketlilik yaşandı. Artan nüfus yoğunluğuna rağmen Marmaris Belediyesi, aldığı önlemler ve sahadaki çalışmalarıyla herhangi bir olumsuzluğa izin vermedi.

Toplam 175 saha personelinin görev aldığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde çalışarak ilçe genelinde temizlik hizmetlerini kesintisiz sürdürdü. Bayram boyunca ilçe merkezi, turistik mahalleler ve yoğun kullanılan alanlarda temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler; caddeleri, çocuk parklarındaki oyun gruplarını ve ortak kullanım alanlarını yıkayarak dezenfekte etti. Ayrıca çarşı, kordon boyu, yat limanı ve Sevgi Yolu gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde araçlı süpürme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler yalnızca belediyenin sorumluluk alanlarıyla sınırlı kalmayarak kırsal mahallelerde, yol kenarlarında, mesire alanlarında, koylarda ve seyir tepelerinde de çöp toplama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, 9 günlük tatil süresince yaklaşık 3 bin 250 ton atık toplayarak kentin temizliği için aralıksız mesai yaptı.

Çalışmaları değerlendiren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayram süresince ilçede önemli bir sorun yaşanmadığını belirterek; "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin rahat bir bayram geçirmesi için büyük bir özveriyle çalıştı. 9 günlük bayram tatili boyunca tüm birimlerimizle sahadaydık. Yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek için yoğun çaba gösterdik. Marmaris'in temizliği ve düzeni için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA