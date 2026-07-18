Marmaris kıyılarına vuran mikroplastikler çevrecileri harekete geçirdi - Son Dakika
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Marmaris kıyılarına vuran mikroplastikler çevrecileri harekete geçirdi

Marmaris kıyılarına vuran mikroplastikler çevrecileri harekete geçirdi
18.07.2026 13:03  Güncelleme: 13:11
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gönüllüler tarafından yapılan kıyı temizliğinde yoğun mikroplastik atıklar bulundu. Ekotim Marmaris Derneği, benzer atıkların Akdeniz kıyılarında da görüldüğünü belirterek kaynağın araştırılması çağrısı yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gönüllüler tarafından gerçekleştirilen kıyı temizliğinde koylara vuran yoğun miktardaki mikroplastik atıklar çevrecileri endişelendirdi. Ekotim Marmaris Derneği Başkanı İbrahim Özipek, benzer plastik atıkların aynı dönemde Mersin, Antalya ve Alanya kıyılarında da görüldüğünü belirterek, atıkların kaynağının araştırılması çağrısında bulundu.

Marmaris'te her hafta sonu gönüllülerle birlikte orman ve kıyı temizliği gerçekleştiren Ekotim Marmaris Derneği üyeleri, Söğüt Mahallesi'ndeki koylarda yaptıkları son temizlik çalışmasında yoğun mikroplastik kirliliğiyle karşılaştı. Kıyı boyunca katmanlar halinde biriken kırpılmış plastik parçaları toplayan ekipler, durumun sadece Marmaris'e özgü olmadığını ifade etti. Ekotim Marmaris Derneği Başkanı İbrahim Özipek, temizlik çalışması sırasında karşılaştıkları manzaranın kendilerini şaşırttığını belirterek, "Söğüt koylarında gerçekleştirdiğimiz temizlik faaliyetinde kıyıya vurmuş yoğun miktarda kırpılmış mikroplastiklerle karşılaştık. Koy boyunca katman katman biriken plastik atıkların sadece bu bölgede değil, çevredeki diğer koylarda da bulunduğunu tespit ettik" dedi.

Benzer görüntülerin aynı dönemde Akdeniz kıyısındaki birçok ilde de görüldüğünü ifade eden Özipek, "Antalya, Alanya ve Mersin gibi kentlerden de aynı tür plastik atıkların sahillere vurduğuna ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. Marmaris kıyılarına ulaşan bu plastiklerin Akdeniz kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Deniz akıntılarıyla kıyılarımıza taşınmış olabileceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Mikroplastiklerin kaynağının belirlenmesi amacıyla yeni bir çalışma başlatacaklarını açıklayan Özipek, "Biz, Ekotim Marmaris Derneği olarak önümüzdeki günlerde Marmaris kıyılarında ve koylarında bir temizlik faaliyeti daha gerçekleştireceğiz. Bu faaliyete alanında uzman isimler de katılacak. Marmaris kıyılarındaki mikroplastiklerin kaynağını araştıracaklar. Bu plastikler Akdeniz'den mi geliyor, geri dönüşüm tesislerinden mi kaynaklanıyor, gemilerden mi denize bırakılıyor, yoksa komşu ülkelerden mi buraya ulaşıyor? Tüm bu ihtimaller bilimsel olarak değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Yetkili kurumlara da çağrıda bulunduklarını belirten Özipek, "Gerek Sahil Güvenlik Komutanlığına, gerek belediyelere, gerekse Deniz Kuvvetleri Komutanlığına uluslararası sulardan ülkemize ulaştığı öne sürülen bu plastik atıkların takibinin yapılması için çağrıda bulunduk. Amacımız sorunun kaynağının ortaya çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınmasıdır" dedi.

Öte yandan, çevre platformlarında yapılan bazı paylaşımlarda, Akdeniz ve Ege kıyılarına vuran plastik parçalarının bir bölümünde "Made in Italy" ibaresi bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu iddialar resmi makamlarca doğrulanmazken, çevreciler plastik atıkların kaynağının bilimsel incelemelerle belirlenmesini ve çevre kirliliğine neden olan unsurların tespit edilmesini istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Akdeniz, Muğla, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Marmaris kıyılarına vuran mikroplastikler çevrecileri harekete geçirdi - Son Dakika

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