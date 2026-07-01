Kent Park\'a nefes aldıracak çalışma

MASKİ ekipleri, Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen Safran Deresi'nde yaklaşık 1 kilometrelik alanda temizlik çalışması başlattı. Çalışmayla kötü koku ve sinek sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen Safran Deresi'nde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dere yatağında biriken çamur, atık ve yabancı maddeler temizleniyor. Yaklaşık 1 kilometrelik dere hattında gerçekleştirilen çalışmalarla su akışının sağlıklı şekilde devam etmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların daha temiz bir ortamda vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan kötü koku ve sinek oluşumunun azaltılması hedeflenen çalışmalarla, Manisa'nın önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Atatürk Kent Parkı'nın daha sağlıklı ve konforlu hale getirilmesi planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, ekiplerden bilgi aldı. Dere temizliklerinin kent genelinde program dahilinde sürdürüldüğünü belirten Günay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatıyla Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen Safran Deresi'nde yaklaşık 1 kilometrelik temizlik çalışması başlattık. Çalışmalar sırasında oluşabilecek geçici rahatsızlıklar nedeniyle vatandaşlarımızdan anlayış bekliyor, çevremizi koruma konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan çalışmaya destek

Atatürk Kent Parkı'nda yaşanan koku sorununun uzun süredir devam ettiğini belirten vatandaşlar ise çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sefa Güler, "Derede uzun süredir koku sorunu yaşanıyordu. Çalışmaların başlamasından memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Yusuf Yürük ise su kirliliği ve kötü kokunun vatandaşların parkta vakit geçirmesini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "MASKİ ekipleri çalışmaya başladı. Yapılan hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA