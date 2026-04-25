"Masumiyet Çınarları" kaybedilen canların hatırası için dikildi
"Masumiyet Çınarları" kaybedilen canların hatırası için dikildi

"Masumiyet Çınarları" kaybedilen canların hatırası için dikildi
25.04.2026 08:36  Güncelleme: 08:37
Erzincan'da, okullarda yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin anısını yaşatmak amacıyla kent merkezinde iki "Masumiyet Çınarı" dikildi.

Erzincan'da, okullarda yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin anısını yaşatmak amacıyla kent merkezinde iki "Masumiyet Çınarı" dikildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında temsili olarak belediye başkanlığı makamına oturan Salih Erkan İlkokulu 2/B sınıfı öğrencisi Elif İkra Yıldız'ın talebi üzerine çalışma başlatıldı.

Öğrencinin, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin hatırasının yaşatılması için çınar ağacı dikilmesi yönündeki isteği doğrultusunda Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından ilgili birimlere talimat verildi.

Bu kapsamda kent merkezindeki Millet Bahçesi ile belediye hizmet binası bahçesine iki çınar ağacı dikildi.

Aksun, yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmanın temsili başkanlık görevini üstlenen öğrencinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini belirterek, "Masumiyet Çınarları, tüm masum çocukların güzel bir geleceğe sahip olması adına umut olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dikilen ağaçların yanına yerleştirilen tabelada ise hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin hatırasının yaşatılmasının amaçlandığı belirtilerek, "Her yaprağı bir hatıra, her gölgesi bir dua olacak." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre 'Masumiyet Çınarları' kaybedilen canların hatırası için dikildi - Son Dakika

SON DAKİKA: "Masumiyet Çınarları" kaybedilen canların hatırası için dikildi - Son Dakika
