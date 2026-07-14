Mehmet Fatih Aktürk'ten Cilo Reşko'ya Solo Tırmanış - Son Dakika
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Mehmet Fatih Aktürk'ten Cilo Reşko'ya Solo Tırmanış

Mehmet Fatih Aktürk\'ten Cilo Reşko\'ya Solo Tırmanış
14.07.2026 08:57
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Diyarbakırlı dağcı Mehmet Fatih Aktürk, Hakkari'deki Cilo Reşko Dağı'na solo tırmanış gerçekleştirdi.

Diyarbakırlı yüksek irtifa dağcısı Mehmet Fatih Aktürk, Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan Hakkari'deki Cilo Reşko Dağı'na gerçekleştirdiği solo tırmanışı başarıyla tamamladı.

Yaklaşık 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Reşko zirvesine tek başına ulaşan Aktürk, zorlu arazi ve değişken hava şartlarına rağmen tırmanışı güvenli bir şekilde tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin teknik açıdan en zorlu dağ rotalarından biri olarak kabul edilen Cilo Reşko, dağcıların fiziksel dayanıklılığının yanı sıra tecrübe ve teknik bilgi gerektiren parkurlarıyla öne çıkıyor.

Başarılı tırmanışın ardından açıklamada bulunan Mehmet Fatih Aktürk, solo tırmanışların hem fiziksel hem de mental açıdan büyük bir hazırlık gerektirdiğini belirterek, "Cilo Reşko, doğası ve zorlu parkurlarıyla Türkiye'nin en özel dağlarından biri. Bu zirveye tek başıma ulaşmanın gururunu yaşıyorum. Bu başarıyı başta Diyarbakır olmak üzere dağcılık sporuna gönül veren herkese armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'nin farklı yüksek zirvelerinde de solo tırmanışlar gerçekleştiren Aktürk, Cilo Reşko tırmanışıyla birlikte başarılarına bir yenisini daha ekledi. Deneyimli dağcı, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ve dünyanın farklı yüksek irtifa rotalarında yeni projeler gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Fatih Aktürk, Hakkari, Çevre, Yaşam, Spor, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mehmet Fatih Aktürk'ten Cilo Reşko'ya Solo Tırmanış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Fatih Aktürk'ten Cilo Reşko'ya Solo Tırmanış - Son Dakika
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