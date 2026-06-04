Mengen'de Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşeriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mengen'de Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşeriyor

Mengen\'de Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşeriyor
04.06.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mengen'deki orman yangınından bir yıl sonra alan havadan görüntülendi; zemin örtüsü yeşermeye başladı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında çıkan orman yangınının etkilediği alanlar, aradan geçen bir yılın ardından havadan görüntülendi. Bölgede yangının izleri yer yer dururken, zemin örtüsünün yeniden yeşermeye başladığı gözlemlendi.

Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü mevkisindeki ormanlık alanda 20 Ağustos 2025'de yangın çıkmıştı. Sarp arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangın esnasında yöre halkı da traktörleri ve su tankerleriyle bölgeye giderek söndürme çalışmalarına aktif destek sağlamıştı.

Orman yeniden filizleniyor

Büyük yangının üzerinden geçen yaklaşık bir yılın ardından, alevlerin tahribat oluşturduğu bölgenin son hali dron kamerasıyla kayıt altına alındı. Çekilen görüntülerde, yamaçlarda yangının bıraktığı siyah izlerin ve hasar gören ağaçların durumu net bir şekilde görülürken, aynı zamanda yanan bölgelerde yeni bitki örtüsünün filizlendiği tespit edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mengen'de Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşeriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:32:58. #7.12#
SON DAKİKA: Mengen'de Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşeriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.