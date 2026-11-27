Menteşe'de yoğun sis görüşü düşürünce sürücüler kontrollü ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Menteşe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde etkili olan sis tabakası, görüş mesafesini yer yer birkaç metreye indirdi. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafikte kontrollü ilerlerken ekipler sürücüleri takip mesafesi ve hız konusunda uyardı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sabahın ilk saatlerinde kent merkezini kaplayan sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Özellikle işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
Yoğun sis günlük yaşamı ve şehir içi ulaşımı olumsuz etkilerken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hız yapmamaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
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