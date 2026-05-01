Meram Belediyesinin Konya çiftçisine büyük desteği, Konya Fide'de yeni sezon satışları başladı

01.05.2026 15:55  Güncelleme: 15:57
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan Konya Fide'de yeni sezon satışları başladı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan Konya Fide'de yeni sezon satışları başladı. Tesisi ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, üretilen fidelerin Konya'nın havasına, toprağına ve suyuna uyumlu, hastalıktan ari, yüksek verimli ve düşük maliyetli olduğuna dikkat çekti.

Meram Belediyesi öncülüğünde, KOP desteği ve Karatay Ziraat Odası ile Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği paydaşlığında hayata geçirilen, Konyalı sebze üreticilerinin önemli tedarik noktalarından biri olan Konya Fide'de yeni sezon satışları 1 Mayıs itibari ile başladı. Yıllık 12 milyonun üzerinde üretim kapasitesi bulunan Konya Fide'de, sezonun ilk etabında yaklaşık 1 milyon fide satışa sunuldu. Fideler; Konya Fide Merkezi'nin yanı sıra Harmancık Pazar Yeri, Karatay Ziraat Odası ve Saraçoğlu Kavşağı olmak üzere dört ayrı noktada satılacak. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi olan Konya Fide'yi ziyaret ederek sezon için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni sezonun başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada; baharın gelişiyle birlikte fide dikim sezonunun da başladığını belirten Başkan Kavuş, üreticilerin kaliteli ve uygun fiyatlı fidelere Konya Fide'den rahatlıkla ulaşabileceğini ifade etti.

Başkan Kavuş; "Konya Fide'de her yıl milyonlarca fide üreticiyle buluşuyor"

Başkan Mustafa Kavuş, tesisin aynı anda 2,5 milyon fide üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, Konya Fide'nin önemli bir üretim üssü haline geldiğine dikkat çekti. Fidelerin Meram'ın havasına, toprağına ve suyuna uyumlu, hastalıktan ari ve yüksek verimli olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, nakliye maliyetlerinin olmaması sayesinde fiyatların da uygun seviyede tutulduğunu dile getirdi. Başkan Kavuş, tesiste ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesinin "Balkonlarımız fide ile buluşuyor" kampanyası kapsamında dağıtılacak fidelerin ve çiftçilerin tarlalarına ekmek için getirdikleri tohumların da bu tesiste hazırlandığını söyledi.

"Burası, Konya ve Meram tarımına güç katan bir tesis"

Konya Fide'nin bölge tarımı açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Kavuş, Konya'nın ihtiyacı olan fidelerin yaklaşık yüzde 10'unun bu tesisten karşılandığını ifade etti. Meram'ın sadece tahıl üretiminde değil, sebze ve meyve üretiminde de öncü şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, yerli ve uygun maliyetli üretimin çiftçilere büyük avantaj sağladığını kaydetti. Tesisin zamanla yıpranan bölümlerinin bu yıl yenilendiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kavuş, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliğiyle yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekti. Tesisin yenilenen yüzüyle yeni sezona hazır olduğunu belirten Kavuş, tüm üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, sağlıklı ve verimli ürünlerin sofralara ulaşması temennisinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
