Meram'da bir nesil doğa eğitimleriyle büyüyor; 'MEGA Doğa Okulu'nda bir eğitim yılı daha tamamlandı'

30.04.2026 13:37  Güncelleme: 13:38
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin mega projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında ilkokul 3. sınıf öğrencilerine verilen 'Doğa Okulu 2025-2026 Dönemi' tamamlandı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin mega projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında ilkokul 3. sınıf öğrencilerine verilen 'Doğa Okulu 2025-2026 Dönemi' tamamlandı. Yıl boyunca Meram genelindeki tüm ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitim programı, çocuklara doğayla iç içe, eğlendirici, öğretici ve unutulmaz bir deneyim sundu.

Doğa Okulu'nda her şey var; eğitim, eğlence, spor ve doğa

Doğa Okulu'nda yıl boyunca verilen eğitimlerde öğrenciler, güne Dutlu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen spor etkinlikleriyle başladı. Fiziksel aktivitelerin ardından çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklar, günün ilerleyen saatlerinde Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen teorik eğitimlerle doğa bilinci kazandı. Program kapsamında Meram Belediyespor İzci Kulübü lideri Hakan Uğurluabacı da öğrencilere doğa hakkında önemli bilgiler aktararak onların çevreye duyarlılıklarını artırdı.

Teorik ve pratik eğitimler bir arada

Eğitimin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise uygulamalı etkinlikler oldu. Öğrenciler doğa yürüyüşüne çıkarak çevreyi yakından tanıma fırsatı buldu. Doğanın korunması, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci gibi konularda bilgilendirilen çocuklar, aynı zamanda toprakla birebir temas kurdu. Çapa ile toprak kazıp tohum eken öğrenciler, ektikleri tohumlara can suyu vererek üretmenin ve doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Program, geleneksel okçuluk eğitimi ile tamamlanarak öğrencilere farklı bir deneyim daha kazandırdı.

Çocuklar en çok da 'doğa sevgisini' öğrendi

Doğa Okulu, çocukların sadece bilgi edinmelerini değil; aynı zamanda doğayı hissederek öğrenmelerini sağladı. Bu eğitimler sayesinde öğrenciler, doğayla bağ kurmayı, çevreyi korumanın önemini kavramayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları geliştirmeyi öğrendi. Küçük yaşta kazanılan bu bilinç, onların gelecekte daha duyarlı bireyler olmalarına önemli katkı sunacak. Meram Belediyesi, önümüzdeki eğitim dönemlerinde de çocukları Doğa Okulu gibi hayatın içinden eğitimlerle buluşturmaya ve onların gelişimine katkı sunmaya devam edecek.

"Gelecek yıl yeniden buluşmak üzere"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Doğa Okulu eğitimlerinin sona ermesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, okulun çocukların gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini hatırlatarak; "Çocuklarımızın doğayı tanıyan, seven ve koruyan bireyler olarak yetişmesi bizim için büyük önem taşıyor. Doğa Okulu'nda geçirdikleri bu kıymetli zamanın onların hayatlarında kalıcı izler bırakacağına inanıyorum. Önümüzdeki eğitim yılında yeniden buluşmak üzere" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
