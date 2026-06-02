Mereto Dağı\'nda Yaz Keyfi

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin metre rakımlı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en yüksek dağı olan Mereto Dağına tırmanan vatandaşlar, haziran ayında 4 metreyi aşan karın ve muhteşem yeşil manzarasının keyfini çıkarıyor.

Bir yıl boyunca karı eksik olmayan Mereto Dağına tırmanan Sason Çalışırlar köyü muhtarı Yahya Yaşar, Mereto Dağının yalnızca Sason'un değil, tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Halk arasında "Nuh Aleyhisselam ile konuşan dağ" olarak bilinen Mereto'nun tarihi ve manevi yönüyle dünyada özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Yaşar, zirvesinde Haziran ayında 4 metreyi aşan karın bulunduğu Mereto Dağına yapılan yol çalışmaları sayesinde artık ziyaretçilerin zirveye güvenli ve rahat şekilde ulaşabildiğini belirtti.

Sason Yolüstü köyü muhtarı Züleyha Avunç ise Mereto Dağının doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla bölgenin göz bebeği olabilecek bir hazine olduğunu söyledi. - BATMAN