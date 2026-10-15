Mersin'de sağanak yağışa karşı 13 ilçede 350 personel hazır bekletiliyor - Son Dakika
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Mersin'de sağanak yağışa karşı 13 ilçede 350 personel hazır bekletiliyor

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Mersin\'de sağanak yağışa karşı 13 ilçede 350 personel hazır bekletiliyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı kriz masası oluşturdu. Olumsuzluklara müdahale için 13 ilçede 87 ekip, 350 personel ile 126 araç ve iş makinesi hazır bekletiliyor; vatandaşlar durumu Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi'ne bildirebilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı kriz masası oluşturdu. Muhtemel olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla 13 ilçede 87 ekip, 350 personel ile 126 araç ve iş makinesi hazır bekletiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı önlemlerini artırdı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kemal Zorlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kriz masası oluşturularak, muhtemel olumsuzluklara karşı ekiplerin koordineli şekilde müdahale etmesi kararlaştırıldı. Yağış öncesinde kent genelindeki menfez, mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında tıkanıklığa neden olabilecek unsurlar giderilirken, derelerde yaşanabilecek taşma riskine karşı da önlemler alındı. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, 13 ilçede 87 ekip, 350 personel ile 126 araç ve iş makinesiyle muhtemel su baskınları ve diğer olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzlukları 'Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi' üzerinden bildirebileceği belirtildi.

"Altyapı sistemlerimizi kış aylarına hazırladık"

Zorlu, kış ayları öncesinde gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, "MESKİ ve ilgili operasyonel daire başkanlıklarımızın iş birliğiyle kışa hazırlık olması açısından özellikle menfez ve mazgalların temizlenmesi, yağmur suyu hatlarının tıkanıklıklarının giderilmesi gibi hazırlıklarımızı yürüttük. Ayrıca kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tıkanmasına neden olabilecek durumlar hakkında gereken eğitimleri veriyoruz" dedi.

"13 ilçede 87 ekip, 350 personel, 126 araç ve iş makinesiyle sahadayız"

Meteorolojinin yağış uyarıları doğrultusunda kriz masasının toplandığını ifade eden Zorlu, "13 ilçemizi etkileyecek yağış uyarıları doğrultusunda hareket ederek olumsuz etkilerini azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle Mersin Büyükşehir Belediyesi kriz masasını topladık. MESKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri aşırı yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı müdahaleleri birlikte yönetiyor. 13 ilçede 87 ekip, 350 personel, 126 araç ve iş makinesiyle sahadayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de sağanak yağışa karşı 13 ilçede 350 personel hazır bekletiliyor - Son Dakika
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