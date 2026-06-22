Yaz sıcaklarıyla birlikte yangın riski arttı - Son Dakika
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Yaz sıcaklarıyla birlikte yangın riski arttı

Yaz sıcaklarıyla birlikte yangın riski arttı
22.06.2026 09:59  Güncelleme: 10:02
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Mersin'de yaz sıcaklıklarının artmasıyla klima ve elektrikli cihaz kullanımı yoğunlaştı. İtfaiye yetkilileri, elektrik tesisatı kaynaklı yangın riskine karşı düzenli bakım, kaçak akım rölesi ve duman dedektörü kullanımı gibi önlemler konusunda vatandaşları uyardı.

Mersin'de yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımı yoğunlaşırken, itfaiye yetkilileri elektrik kaynaklı yangın riskine karşı vatandaşları uyardı. Düzenli bakım, eski tesisatların kontrolü ve elektrikli cihazların bilinçli kullanımının yangınların önlenmesinde önemli olduğu belirtildi.

Kentte artan sıcaklıklarla birlikte ev ve iş yerlerinde klimaların uzun süreli kullanımı enerji tüketimini artırırken, itfaiye ekipleri de özellikle elektrik tesisatı kaynaklı yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Uzmanlar, düzenli klima bakımı yaptırılması, elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi ve yüksek güç tüketen cihazların aynı hatta aşırı yük oluşturmamasının muhtemel riskleri azaltacağını ifade ediyor.

"Yangınların büyük bölümü basit tedbirlerle önlenebilir"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Koordinasyon Amiri İhsan Arıkan, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte klima ve diğer elektrikli cihaz kullanımında ciddi artış yaşandığını belirterek, "Bunların nedeni aşırı yüklenme, bakımsız eski tesisatlar, bakımı yapılmayan cihazlar ve ne yazık ki hatalı elektrik bağlantılarıdır. Yangınların büyük bölümü basit tedbirlerle önlenebilir. Elektrik tesisatları düzenli olarak ehliyetli kişilere yaptırılmalı. Klimaların iç ve dış ünite bakımları ile diğer elektrikli aletlerin bakımları düzenli şekilde yapılmalı, çoklu priz kullanımında aşırı yüklenmeden kaçınılmalıdır" dedi.

"Ev ve iş yerlerimizde duman dedektörü bulunmalı"

Vatandaşların bazı alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini ifade eden Arıkan, "Bizler alışkanlık haline getirmişiz, evlerimizde şarj cihazlarını sürekli prizde bırakıyoruz. Bunların belli bir kullanım süresi var ve gereksiz yere prizde bırakılmaması gerekiyor. Ayrıca evlerimizde ve iş yerlerimizde duman dedektörü bulunmalı. Duman dedektörleri yangını erken algılayarak bize haber veriyor ve büyük felaketlerin önüne geçebiliyor" diye konuştu.

"Evlerde mutlaka kaçak akım rölesi bulundurulması gerekiyor"

Kaçak akım rölesinin önemine dikkat çeken Arıkan, "Kaçak akım rölesi en ufak bir arızada yangına sebebiyet vermeden sigortanın atmasını sağlar. Vatandaşlarımıza uyarımız, tesisat ve cihaz bakımlarını düzenli olarak uzman kişilere yaptırmalarıdır. Özellikle tatile çıktıklarında kullanmadıkları elektrikli cihazları prizden çıkarmaları ve evlerinde mutlaka kaçak akım rölesi bulundurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Elektrik yangınlarında yapılması gerekenleri de anlatan Arıkan, "Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanılmaz. Öncelikle sigortaların indirilmesi gerekir. Sigorta kapatıldıktan sonra yangın büyümeden kontrol altına alınmalı ve karbondioksitli ya da kuru kimyevi tozlu yangın söndürücülerle müdahale edilmelidir. Evlerimizde olmasa bile apartmanlarda bu tüplerin mutlaka bulunması gerekiyor ve biz bunların denetimlerini yapıyoruz. Aynı şekilde araçlarda bulunan yangın söndürücülerin de bulundurulması büyük önem taşıyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Mersin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yaz sıcaklarıyla birlikte yangın riski arttı - Son Dakika

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