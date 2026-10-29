Mersin Erdemli'de şiddetli yağış yolları ve tarım alanlarını su altında bıraktı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de şiddetli yağış yolları ve tarım alanlarını su altında bıraktı

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Mersin Erdemli\'de şiddetli yağış yolları ve tarım alanlarını su altında bıraktı
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Mersin Erdemli\'de şiddetli yağış yolları ve tarım alanlarını su altında bıraktı
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Mersin'de geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış Erdemli'de yolları ve tarım alanlarını su altında bıraktı. Belediye ekipleri su birikintilerini vidanjörlerle çekiyor, yayla yollarında küçük araçlar köprü altındaki birikintiler nedeniyle geçemiyor.

Mersin'de geceden itibaren etkili olan aralıklarla de devam eden şiddetli yağış Erdemli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi, yolları, tarım alanlarını suyla kapladı. Belediye ekipleri bir çok noktadaki su birikintileri vidanjörle çekerek temizlenirken, çalışmanın devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarının ardından gece saatlerinden itibaren süren yağış Mersin'de etkisini . Özellikle sabaha karşı şiddetini arttıran yağışın ardından Erdemli ilçesinde bir çok cadde, sokak ve tarım alanı sular altında kaldı. Rögar kapaklarından suların taştığı, site bahçelerinin suyla dolduğu ilçede hem Mersin Büyükşehir hem de Erdemli Belediyesi ekipleri gün yoğun mesai harcadı. Ekipler, bahçe ve yolları dolduran suyu vidanjörlerle çekerek temizledi.

Halen yağışın devam ettiği bölgede yaylalara gidilen yollarda köprü altında birikintiler oluştu, küçük araçlar geçemez oldu. Bahçe kenarlarında yıkıntıların yola geldiği ilçede devam eden yağışlı hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan bölgede yağışların etkisini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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