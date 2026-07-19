Mersin'in Serin Yaylalarına Tatilci Akını - Son Dakika
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Mersin'in Serin Yaylalarına Tatilci Akını

Mersin\'in Serin Yaylalarına Tatilci Akını
19.07.2026 13:27
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Mersin'in Anamur ilçesindeki yaylalar yazın serinlik arayan tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Akdeniz Bölgesinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı yaz günlerinde, Mersin'in Anamur ilçesinde Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, serin havası ve doğal güzellikleriyle tatilcilerin uğrak noktası haline geldi.

Yaklaşık bin 700 metre rakımda bulunan Kaş, Abanoz, Akpınar, Killik ve Halkalı yaylaları, doğayla iç içe huzurlu bir tatil geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Akdeniz kıyılarından başlayıp Toroslar'ın zirvelerine uzanan yayla güzergahı ise sunduğu eşsiz manzaralarla dikkat çekiyor.

Doğayla iç içe yolculuk

Anamur-Ermenek kara yolu boyunca uzanan güzergahta sedir, köknar ve ardıç ormanları ziyaretçilere görsel şölen sunarken, doğal su kaynaklarıyla öne çıkan Pınarlar mevkisi de dinlenmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yol boyunca Akine Barajının panoramik görüntüsü, Toroslar'ın sarp yamaçları ve zaman zaman görülen yaban hayatı da yolculuğu farklı bir deneyime dönüştürüyor.

Abanoz Yaylası binlerce kişiyi ağırlıyor

Yaklaşık bin 680 metre rakımdaki Abanoz Yaylası, Anamur'un en büyük ve en hareketli yaylası olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında nüfusu 5 ila 10 bin kişiye ulaşan yayla, kış aylarında ise yaklaşık 200 kişinin yaşadığı sakin bir yerleşim yerine dönüşüyor.

Sedir, köknar ve ardıç ağaçlarıyla çevrili yaylada market, fırın, kasap, restoran ve temel ihtiyaçların karşılanabileceği işletmeler bulunurken, geleneksel taş evlerle modern yapıların bir arada yer alması dikkat çekiyor.

Killik Göleti doğaseverlerin uğrak noktası

Abanoz Yaylası yakınlarında bulunan Killik Göleti de sessizliği ve doğal güzelliğiyle bölgenin öne çıkan destinasyonları arasında yer alıyor. Köknar ve andız ormanlarıyla çevrili gölet, kuş sesleri eşliğinde ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunarken, su yüzeyinde oluşan yansımalar fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kaş, Akpınar ve Halkalı yaylaları ise serin iklimi, geniş yayla düzlükleri, Yörük kültürünü yaşatan yaşam biçimi ve panoramik manzaralarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle sabah saatlerinde oluşan sis denizi ile gün batımında Toroslar'ın oluşturduğu siluet, bölgeyi doğa fotoğrafçıları ve kamp severler için cazip hale getiriyor.

Drone görüntüleriyle tanıtılıyor

Anamur Diyanet Haber Koordinatörü Ahmet Tokdemir tarafından bölgede sürdürülen çekim ve tanıtım çalışmaları kapsamında Kaş, Abanoz, Akpınar, Killik ve Halkalı yaylaları drone ve kamera ile görüntüleniyor. Hazırlanan görüntülerle Toroslar'ın doğal güzellikleri, Yörük kültürü ve bölgenin doğa turizmi potansiyeli geniş kitlelere tanıtılıyor.

Yetkililer ise ziyaretçilere doğal alanların korunması, çevrenin temiz tutulması ve özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Anamur, Mersin, Kültür, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin'in Serin Yaylalarına Tatilci Akını - Son Dakika

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