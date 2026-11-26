Mersin'in Mut ilçesinde kurtların ağıla girmesinin ardından kaybolan 90 keçinin bulunması amacıyla AFAD, jandarma, dron ve vatandaşların katılımıyla başlatılan arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor. Yapılan aramalarda 8 keçi telef olmuş halde bulunurken, kayıp hayvanlardan henüz bir iz elde edilemedi.

Olay, Mut ilçesi Derepazarı Yaylası'nda meydana geldi. Serkan Altıkat ve Furkan Altıkat kardeşlere ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kurtların girmesinin ardından sürüdeki 90 keçi kayboldu. Hayvanlarını aramaya koyulan kardeşler, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca yetkililerden yardım talep etti.

Bunun ardından bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve dronla arama çalışması başlatıldı. Göktepe, Derepazarı, Yellibel, Güzle, Çampınar, Kızılalan, Kızıldağ ve Yarıkkaya bölgelerinde yürütülen aramalarda, birbirine yaklaşık birer kilometre mesafede 8 keçi telef olmuş halde bulundu. Ne var ki kayıp 90 keçiye ilişkin herhangi bir ize rastlanmadı.

"Canlı izine rastlayamadık"

Arama çalışmalarına katılan Zafer Teke, hayvanların bulunabilmesi için bölgedeki vatandaşlardan destek istedi. Teke, "Kaybolan hayvanları arıyoruz. Daha henüz bir canlı izine rastlayamadık. Bulduklarımız kurt tarafından telef edilmiş halde 7-8 tanesi bulundu. Geriye kalan 80-90 civarında günü gelmiş gebe keçi. Canlı izine daha rastlayamadık. Yayla bölgesine yakın köylerden gerek avcı arkadaşlardan, gerek Yörük arkadaşlardan bizlere biraz destek vermelerini istiyoruz" dedi.

Kayıp keçilerin özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerde bulunabileceği değerlendirilirken, Altıkat kardeşlerin hayvanlarının bulunması için bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.