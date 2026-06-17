Mertekli Köyü\'nde 23 Yıllık Leylek Yuvası

Erzincan'ın Mertekli köyünde bir leylek ailesi, 23 yıldır aynı elektrik direğinin tepesindeki yuvada yaşamını sürdürüyor.

Köy sakinlerinin koruyup göz kulak olduğu leylekler, bu yıl da eski muhtar Mehmet Fırat'ın evinin önündeki elektrik direğine yuva kurdu.

Her yıl şubat ayından itibaren Avrupa'dan yola çıkarak Anadolu'ya gelen leylekler, uygun gördükleri alanlarda konaklayıp yavruluyor. Mertekli köyünü yıllardır terk etmeyen leylek ailesi de aynı yuvaya dönerek köy halkının sevgisini kazanmaya devam ediyor.

Yuvada anne leyleğin kuluçkaya yattığı, baba leyleğin ise zaman zaman Karasu Nehri çevresine giderek besin temin ettiği gözlendi.

Köy sakinleri, yıllardır aynı noktaya gelen leylekleri adeta ailelerinin bir parçası olarak görüyor. Leyleklerin dönüşüyle köyde yeniden hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar da yuvalarını korumak için özen gösteriyor.

Köy sakinlerinden Songül Aydın, leyleklerin her yıl düzenli olarak köye geldiğini belirterek, "Yıllardır bu leylekler köyümüzde yaşıyorlar. Kışın gidip baharda geri geliyorlar. Vefalı leyleklerimiz. Biz de onları seviyoruz." dedi.

Mertekli köyünde 23 yıldır aynı direğin üzerinde yaşamlarını sürdüren leylekler, köy halkının ilgisi ve korumasıyla yeni yavrularını dünyaya getirmeye hazırlanıyor. - ERZİNCAN