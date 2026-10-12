Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt'a sağanak uyarısı verdi - Son Dakika
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt'a sağanak uyarısı verdi

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt\'a sağanak uyarısı verdi
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış görülmesini bekliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis, rüzgarın ise zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA
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