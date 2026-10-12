Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt\'a sağanak uyarısı verdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.