Meteoroloji 13. Bölge, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da toz taşınımına karşı uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji 13. Bölge, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da toz taşınımına karşı uyardı

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Meteoroloji 13. Bölge, Adıyaman, Elazığ ve Malatya\'da toz taşınımına karşı uyardı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli yağış, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamaya karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Meteoroloji 13. Bölge, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da toz taşınımına karşı uyardı - Son Dakika
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