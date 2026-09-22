Meteoroloji 23 Eylül\'de Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında 50-75 km hızla fırtına bekliyor

Meteoroloji 23 Eylül'de Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında 50-75 km hızla fırtına bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, 23 Eylül'de Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında 6-8 kuvvetinde, 50-75 km hızla fırtına beklendiğini bildirdi. Fırtına 05.00-17.00 arasında etkili olacak, öğle sonrası azalacak; deniz ulaşımı aksayabilir, denizciler ve balıkçılar tedbirli olmalı.
Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına esecek.
Fırtınanın saat 05.00 ile 17.00 arasında etkili olması, öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Denizciler, balıkçılar ve bölge halkının olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kaynak: İHA
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