Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla'nın 5 ilçesinde bu gece kuvvetli sağanak bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla'nın 5 ilçesinde bu gece kuvvetli sağanak bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla\'nın 5 ilçesinde bu gece kuvvetli sağanak bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris, Ula, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde bu gece kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Yerel yağışın 30-60 kg/m2 olacağı öngörülürken sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla'nın Marmaris, Ula, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde Muğla'nın Ula, Ortaca, Marmaris, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA
su baskınıKöyceğizMarmarisDalamanOrtacaGüncelMuğlaYaşamÇevreUlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor Taksciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor! Taksciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
Fenerbahçe’de 2-1’lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki
08:35
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
08:24
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası
Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
08:08
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
07:25
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
06:08
İstanbul’da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi
02:32
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı Çareyi böyle buldular
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 08:49:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla'nın 5 ilçesinde bu gece kuvvetli sağanak bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android