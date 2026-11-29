Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Adana için yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre kentte bugün sağanak yağış beklenirken, önümüzdeki günlerde de yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji verilerine göre Adana'da 29 Kasım Pazar günü sağanak yağışlı havanın etkili olması, hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.

Gece ve gündüz sıcaklıkları değişecek

Kentte 30 Kasım Pazartesi günü parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken sıcaklıkların 9 ile 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. 1 Aralık Salı günü yeniden sağanak yağış beklenirken sıcaklığın en düşük 12, en yüksek 21 derece olacağı öngörülüyor. 2 Aralık Çarşamba günü ise yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların 9 ila 14 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre bugün Ceyhan, İmamoğlu, Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aladağ, Feke, Karaisalı ve Kozan çevrelerinde ise yer yer sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların tedbirli olması istendi.