Meteoroloji, Aydın\'da pazartesi akşamına kadar sürecek kuvvetli sağanak için uyardı

Aydın'da bugün akşam saatlerine kadar görüleceği tahmin edilen yerel sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın'da halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (pazartesi) akşam saatlerine kadar Aydın merkez çevreleri (Efeler, Köşk, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine) ile batısında (Kuşadası,

Söke, Didim, Germencik ) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.