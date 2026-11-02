Meteoroloji, Aydın'da pazartesi akşamına kadar sürecek kuvvetli sağanak için uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji, Aydın'da pazartesi akşamına kadar sürecek kuvvetli sağanak için uyardı

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Meteoroloji, Aydın\'da pazartesi akşamına kadar sürecek kuvvetli sağanak için uyardı
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Meteoroloji, Aydın'da halen süren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların pazartesi akşamına kadar merkez çevreleri ile batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Aydın'da bugün akşam saatlerine kadar görüleceği tahmin edilen yerel sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın'da halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (pazartesi) akşam saatlerine kadar Aydın merkez çevreleri (Efeler, Köşk, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine) ile batısında (Kuşadası,

Söke, Didim, Germencik ) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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