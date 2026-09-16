Meteoroloji Erzincan, Bayburt ve Ardahan için sağanak uyarısı yaptı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt ve çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt ve çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra yerel olarak etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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