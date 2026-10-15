Meteoroloji Erzincan, Erzurum ve Bayburt'u kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji Erzincan, Erzurum ve Bayburt'u kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uyardı

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Meteoroloji Erzincan, Erzurum ve Bayburt\'u kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uyardı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yağışın metrekareye 21-75 kilogram düşmesi, rüzgarın saatte 40-70 kilometreye ulaşması; ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski taşıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzincan, Erzurum, Bayburt ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında düşmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

"Kuvvetli rüzgar uyarısı"

Bölgede yağış sırasında güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İHA
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