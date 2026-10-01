Meteoroloji Trakya, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji Trakya, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

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Meteoroloji, Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli sağanak bekliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek, rüzgarın Marmara ve Ege'de 40-60 km/saat esmesi bekleniyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Amasya ve Tokat dışında) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Kaynak: İHA
Trakya BölgesiDoğu KaradenizHava DurumuAkdenizMarmaraGüncelÇevreEgeSon Dakika

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