Meteoroloji uyarısının ardından Bingöl\'de dün sağanak gece yarısına kadar etkili oldu

Meteoroloji uyarısının ardından Bingöl'de dün sağanak gece yarısına kadar etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuvvetli yağış uyarısının ardından Bingöl'de dün başlayan sağanak, gece yarısına kadar etkisini sürdürdü. Yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken Meteoroloji, ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyarılarını sürdürdü.
Bingöl'de dün başlayan sağanak yağış gece yarısına kadar etkisini sürdürdü.
Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından dün başlayan sağanak, gece yarısına kadar devam etti. Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, sokak lambalarının ışığıyla yağmurun şiddeti belli oldu. Meteoroloji, kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarını sürdürdü.
Kaynak: İHA
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