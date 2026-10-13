Meteoroloji uyarısının ardından Lüleburgaz'da sağanak su birikintilerine yol açtı - Son Dakika
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Meteoroloji uyarısının ardından Lüleburgaz'da sağanak su birikintilerine yol açtı

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Meteoroloji uyarısının ardından Lüleburgaz\'da sağanak su birikintilerine yol açtı
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Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Lüleburgaz'da sabah 05.00 sıralarında başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı; çevre köylerde de etkili olan yağışın yarın sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı mahallelerde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin bir gün önce yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Lüleburgaz'da etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saat 05.00 sıralarında başlayan yağışın gün boyunca devam etmesiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Çevre köylerde de etkili olan yağışın yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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