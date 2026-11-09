Meteoroloji yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını bildirdi

Meteoroloji yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji'ye göre yurtta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'da sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar normallerin altında seyredecek; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar görülecek.
Ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Afyonkarahisar dışında) Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 14
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11
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