Mezitli'de atık ilaçlar için örnek uygulama - Son Dakika
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Mezitli'de atık ilaçlar için örnek uygulama

Mezitli\'de atık ilaçlar için örnek uygulama
03.07.2026 12:27  Güncelleme: 12:29
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Mersin Mezitli Belediyesi ve Mersin Eczacılar Odası iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, evlerdeki son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar 28 gönüllü eczanede toplanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ile Mersin Eczacılar Odası iş birliğinde hayata geçirilen Atık İlaç Toplama Projesi kapsamında, evlerde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçlar ilçe genelindeki 28 gönüllü eczanede güvenli şekilde toplanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek.

Çevrenin korunması ve halk sağlığının desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında vatandaşlar, evlerinde bulunan miadı dolmuş ilaçları gönüllü eczanelerde yer alan atık ilaç toplama kutularına bırakarak ilaçların doğaya karışmasının önüne geçebilecek.

Projeyle birlikte Fındıkpınarı, Davultepe, Seymenli, Menderes, Viranşehir, Fatih, Atatürk, Yeni Mahalle, Merkez ve Akdeniz mahallelerinde belirlenen toplam 28 gönüllü eczane atık ilaç toplama noktası olarak hizmet verecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, bilinçsiz şekilde çöpe atılan ya da lavaboya dökülen ilaçların toprak ve su kaynaklarına zarar verdiğine dikkat çekti.

Çevrenin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirten Tuncer, "Evlerimizde bekleyen ve kullanım süresi dolan ilaçların doğru şekilde toplanması hem insan sağlığının korunması hem de doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Mersin Eczacılar Odamızla gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle çevre dostu bir uygulamayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi evlerinde bulunan atık ilaçları gönüllü eczanelerimize teslim ederek bu çevre hareketine destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Mezitli Belediyesi ile Mersin Eczacılar Odasının ortaklaşa yürüttüğü projeyle atık ilaçların çevreye verdiği zararın önlenmesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve toplumda çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşların evlerinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları ilçe genelindeki belirlenen gönüllü eczanelerde bulunan atık ilaç toplama kutularına güvenle teslim edebileceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mezitli, Mersin, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mezitli'de atık ilaçlar için örnek uygulama - Son Dakika

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