Mezitli'de yol çalışmaları altyapıyla birlikte yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezitli'de yol çalışmaları altyapıyla birlikte yenileniyor

Mezitli\'de yol çalışmaları altyapıyla birlikte yenileniyor
30.04.2026 11:58  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezitli Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarında altyapı sorunlarını öncelik alarak kot ve eğim düzenlemeleriyle yağmur suyu birikintilerini önlemeyi hedefliyor, daha güvenli ve uzun ömürlü yollar oluşturuyor.

Mezitli Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarında altyapı sorunlarını öncelik alarak kot ve eğim düzenlemeleriyle yağmur suyu birikintilerini önlemeyi hedefliyor, daha güvenli ve uzun ömürlü yollar oluşturuyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yürüttüğü asfalt yenileme çalışmalarında altyapı kaynaklı sorunları öncelikli olarak ele alıyor. Özellikle yağmur suyu drenaj hattının bulunmadığı bölgelerde, yüzey sularının kontrolsüz birikmesini önlemek amacıyla yol kotu ve eğim düzenlemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Teknik ve standartlara uygun uygulama

Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ve deformasyona uğramış asfalt kaplamalar kaldırılıyor. Altyapı iyileştirmelerinin ardından, belirlenen teknik kriterler ve standartlara uygun şekilde asfalt serimi gerçekleştirilerek yollar daha dayanıklı hale getiriliyor.

Güvenli ve konforlu ulaşım

Yapılan düzenlemelerle birlikte hem yol güvenliği artırılıyor hem de sürüş konforu önemli ölçüde iyileştiriliyor. Mezitli Belediyesi, planlı ve mühendislik esaslı çalışmalarıyla kent genelinde daha uzun ömürlü ve güvenli yollar oluşturmaya devam ediyor.

"Kalıcı ve nitelikli çözümler üretiyoruz"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise "Yol yapım çalışmalarımızda sadece asfalt serimi değil, altyapıdan başlayarak kalıcı ve nitelikli çözümler üretmeyi esas alıyoruz. Özellikle yağmur suyu kaynaklı sorunların yaşandığı bölgelerde kot ve eğim düzenlemeleriyle suyun kontrollü tahliyesini sağlıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollar sunmak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mezitli'de yol çalışmaları altyapıyla birlikte yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 12:28:26. #7.12#
SON DAKİKA: Mezitli'de yol çalışmaları altyapıyla birlikte yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.