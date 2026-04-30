Mezitli\'de yol çalışmaları altyapıyla birlikte yenileniyor

Mezitli Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarında altyapı sorunlarını öncelik alarak kot ve eğim düzenlemeleriyle yağmur suyu birikintilerini önlemeyi hedefliyor, daha güvenli ve uzun ömürlü yollar oluşturuyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yürüttüğü asfalt yenileme çalışmalarında altyapı kaynaklı sorunları öncelikli olarak ele alıyor. Özellikle yağmur suyu drenaj hattının bulunmadığı bölgelerde, yüzey sularının kontrolsüz birikmesini önlemek amacıyla yol kotu ve eğim düzenlemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Teknik ve standartlara uygun uygulama

Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ve deformasyona uğramış asfalt kaplamalar kaldırılıyor. Altyapı iyileştirmelerinin ardından, belirlenen teknik kriterler ve standartlara uygun şekilde asfalt serimi gerçekleştirilerek yollar daha dayanıklı hale getiriliyor.

Güvenli ve konforlu ulaşım

Yapılan düzenlemelerle birlikte hem yol güvenliği artırılıyor hem de sürüş konforu önemli ölçüde iyileştiriliyor. Mezitli Belediyesi, planlı ve mühendislik esaslı çalışmalarıyla kent genelinde daha uzun ömürlü ve güvenli yollar oluşturmaya devam ediyor.

"Kalıcı ve nitelikli çözümler üretiyoruz"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise "Yol yapım çalışmalarımızda sadece asfalt serimi değil, altyapıdan başlayarak kalıcı ve nitelikli çözümler üretmeyi esas alıyoruz. Özellikle yağmur suyu kaynaklı sorunların yaşandığı bölgelerde kot ve eğim düzenlemeleriyle suyun kontrollü tahliyesini sağlıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollar sunmak" dedi. - MERSİN