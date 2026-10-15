MGM'nin bildirdiği sağanak Erdemli'de gece yarısı etkili oldu, şimşekler görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MGM'nin bildirdiği sağanak Erdemli'de gece yarısı etkili oldu, şimşekler görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGM\'nin bildirdiği sağanak Erdemli\'de gece yarısı etkili oldu, şimşekler görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MGM'nin Mersin için bildirdiği gök gürültülü sağanak, gece yarısı Erdemli'de etkili oldu. Yağış öncesinde uzun süre peş peşe çakan şimşekler geceyi zaman zaman gündüze çevirip görüntülere yansıdı; bölgede 3 gündür etkili yağışların ara ara sürmesi bekleniyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece yarısı peş peşe çakan şimşekler dikkat çekerken, zaman zaman gece gündüze döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) Mersin için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış gece yarısı Erdemli ilçesinde de etkili oldu. Yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi ara ara gündüze çevirdi. Peş peşe uzun süre çakan şimşekler görüntülere de yansıdı.

Bölge genelinde 3 gündür etkili olan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Hava DurumuMersinGüncelÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Deniz her şeyi yutuyor Evler göz göre göre yok oluyor Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
Salah, Liverpool’da kriz çıkarttı Salah, Liverpool'da kriz çıkarttı
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
07:54
82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
07:48
Taksitli alışverişte yeni dönem Artık Bakanlık belirleyecek
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek
07:17
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Murat Boz, botla kurtarıldı
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Murat Boz, botla kurtarıldı
07:15
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
07:00
İstanbul için korkutan uyarı Asıl tehlike şimdi başlıyor
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 08:16:45. #.0.2#
SON DAKİKA: MGM'nin bildirdiği sağanak Erdemli'de gece yarısı etkili oldu, şimşekler görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei