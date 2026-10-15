MGM\'nin bildirdiği sağanak Erdemli\'de gece yarısı etkili oldu, şimşekler görüntülendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece yarısı peş peşe çakan şimşekler dikkat çekerken, zaman zaman gece gündüze döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) Mersin için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış gece yarısı Erdemli ilçesinde de etkili oldu. Yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi ara ara gündüze çevirdi. Peş peşe uzun süre çakan şimşekler görüntülere de yansıdı.

Bölge genelinde 3 gündür etkili olan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi.