MGM\'nin bildirdiği sağanak Erdemli\'de gece yarısı etkili oldu, şimşekler görüntülendi

MGM'nin bildirdiği sağanak Erdemli'de gece yarısı etkili oldu, şimşekler görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGM'nin Mersin için bildirdiği gök gürültülü sağanak, gece yarısı Erdemli'de etkili oldu. Yağış öncesinde uzun süre peş peşe çakan şimşekler geceyi zaman zaman gündüze çevirip görüntülere yansıdı; bölgede 3 gündür etkili yağışların ara ara sürmesi bekleniyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde gece yarısı peş peşe çakan şimşekler dikkat çekerken, zaman zaman gece gündüze döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) Mersin için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış gece yarısı Erdemli ilçesinde de etkili oldu. Yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi ara ara gündüze çevirdi. Peş peşe uzun süre çakan şimşekler görüntülere de yansıdı.
Bölge genelinde 3 gündür etkili olan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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