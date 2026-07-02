Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış

02.07.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye genelinde ve KKTC'de "Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış" sloganıyla dev bir sualtı etkinliğine imza attı.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye genelinde ve KKTC'de " Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış" sloganıyla dev bir sualtı etkinliğine imza attı. İstanbul'da tarihi Moda İskelesi başta olmak üzere 100 farklı noktada eş zamanlı dalış yapan dalgıçlar, su altında Türk bayrakları açarak, bu tarihi günü coşkuyla kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü, deniz altında eşine az rastlanır kitlesel bir etkinlikle kutlandı. 2014 yılından bu yana sualtında gerçekleştirdiği anlamlı projelerle tanınan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, "Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış" parolasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyılarda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eş zamanlı dalışlar gerçekleştirdi. Etkinliğin İstanbul'daki ana merkezi ise tarihi Moda İskelesi oldu. Türk Balıkadamlar Spor Kulübü (TBK), Marmara Sualtı Merkezi (MSM), Kadıköy Belediyesi Dalış Takımı ve bölgedeki kürek takımları ile arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, deniz üstünde de görsel bir şölene dönüştü. Etkinlikte su altına inen dalgıçlar, deniz tabanında Türk bayrakları ve Kabotaj Bayramı'nın anlamını vurgulayan özel pankartlar açtı.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu yetkilileri, organizasyonun ardından yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, denizlerimize ve tarihimize olan vefa borcumuzdur. 2014'ten bu yana şehitlerimizi anmak ve milli değerlerimizi yaşatmak için daldığımız derinliklerde, bu yıl Kabotaj Bayramı'nın coşkusunu '100 Noktada 100 Dalış' ile yaşadık. Amacımız, geçmişteki tarihi Moda deniz şenliklerine benzer bir coşkuyla bu etkinliği gerçekleştirmek ve denizlerimizin Türk milletine ait olduğunu, bu mirasın gençlerimizle sonsuza dek yaşayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermekti."

İstanbul'da Moda, Beylikdüzü ve Tuzla'nın yanı sıra Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Van Gölü ve Çorum'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada Girne ve Gazimağusa'nın da aralarında bulunduğu 100 farklı noktada dalgıçlar aynı anda dalış yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kabotaj Bayramı, Etkinlikler, Denizcilik, Mavi Vatan, Türkiye, Kıbrıs, Kültür, Çevre, Moda, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti

18:58
Tepki çığ gibi Süper Lig’in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 19:50:35. #7.12#
SON DAKİKA: Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.