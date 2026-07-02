Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye genelinde ve KKTC'de " Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış" sloganıyla dev bir sualtı etkinliğine imza attı. İstanbul'da tarihi Moda İskelesi başta olmak üzere 100 farklı noktada eş zamanlı dalış yapan dalgıçlar, su altında Türk bayrakları açarak, bu tarihi günü coşkuyla kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü, deniz altında eşine az rastlanır kitlesel bir etkinlikle kutlandı. 2014 yılından bu yana sualtında gerçekleştirdiği anlamlı projelerle tanınan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, "Mavi Vatan'ın 100 Noktasında 100 Dalış" parolasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyılarda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eş zamanlı dalışlar gerçekleştirdi. Etkinliğin İstanbul'daki ana merkezi ise tarihi Moda İskelesi oldu. Türk Balıkadamlar Spor Kulübü (TBK), Marmara Sualtı Merkezi (MSM), Kadıköy Belediyesi Dalış Takımı ve bölgedeki kürek takımları ile arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, deniz üstünde de görsel bir şölene dönüştü. Etkinlikte su altına inen dalgıçlar, deniz tabanında Türk bayrakları ve Kabotaj Bayramı'nın anlamını vurgulayan özel pankartlar açtı.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu yetkilileri, organizasyonun ardından yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, denizlerimize ve tarihimize olan vefa borcumuzdur. 2014'ten bu yana şehitlerimizi anmak ve milli değerlerimizi yaşatmak için daldığımız derinliklerde, bu yıl Kabotaj Bayramı'nın coşkusunu '100 Noktada 100 Dalış' ile yaşadık. Amacımız, geçmişteki tarihi Moda deniz şenliklerine benzer bir coşkuyla bu etkinliği gerçekleştirmek ve denizlerimizin Türk milletine ait olduğunu, bu mirasın gençlerimizle sonsuza dek yaşayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermekti."

İstanbul'da Moda, Beylikdüzü ve Tuzla'nın yanı sıra Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Van Gölü ve Çorum'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada Girne ve Gazimağusa'nın da aralarında bulunduğu 100 farklı noktada dalgıçlar aynı anda dalış yaptı. - İSTANBUL