MTÜ, 12 bilimsel çalışmayla COP31'de yer almayı hedefliyor; Rektör Bentli açıkladı - Son Dakika
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MTÜ, 12 bilimsel çalışmayla COP31'de yer almayı hedefliyor; Rektör Bentli açıkladı

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MTÜ, 12 bilimsel çalışmayla COP31\'de yer almayı hedefliyor; Rektör Bentli açıkladı
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MTÜ, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir tarım, çevre koruma ve dirençli şehirler için hazırladığı 12 bilimsel çalışmayla COP31'de yer almayı hedefliyor. Rektör Bentli, radyo programında projeleri anlattı; AB destekli projeyle yaklaşık 1500 çiftçiye eğitim hedefleniyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir tarım, çevre koruma ve iklim dirençli şehirler alanlarında hazırladığı 12 bilimsel çalışmayla COP31'de yer almayı hedefliyor. MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, katıldığı radyo programında üniversitenin hazırlık süreci ve projeleri hakkında bilgi verdi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, TRTGAP Radyo'da katıldığı programda, Antalya'da düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e yönelik hazırlıkları değerlendirdi. Üniversitenin hazırladığı 12 bilimsel çalışmayı anlatan Bentli, Malatya'nın akademik birikimini uluslararası platforma taşımayı amaçladıklarını belirtti.

İklim dirençli şehirler ve yapay zeka

6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen Malatya'nın deneyimlerini uluslararası platformlarda paylaşmayı önemsediklerini belirten Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz koordinasyonunda akademisyenlerin katkılarıyla COP31'in temalarına uygun yeni konutlarda enerji verimliliğinin artırılması, mevcut betonarme yapıların güvenliğinin değerlendirilmesi, karbon emisyonlarının azaltılması ve yapay zeka destekli karar sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hazırlandığını ifade etti.

Akıllı tarım ve sürdürülebilir üretim

Malatya'nın kayısı üretimindeki öncü konumu doğrultusunda hazırlanan projeler, akıllı tarım uygulamaları ve çevrenin korunmasına odaklanıyor. Biyomühendislik Bölümünden Doç. Dr. Ekrem Akbulut'un geliştirdiği çalışmalar arasında tarımsal açıdan kırılgan bölgelerin akıllı teknolojilerle iklim krizinin etkilerine karşı korunmasını amaçlayan bir proje de bulunuyor. Bentli, üniversitenin yaklaşık 780 bin avro bütçeli Avrupa Birliği destekli projesi hakkında da bilgi verdi. Proje kapsamında Malatya'da başta kayısı üreticileri olmak üzere yaklaşık bin 500 çiftçiye sürdürülebilir tarım eğitimi verilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 50 bahçede güneş enerjisi panelleri ve iklim şartlarını izlemeye yönelik yazılımlar kullanılarak enerji tüketiminin azaltılması ve iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması amaçlanıyor.

Su kaynaklarının korunması ve sıfır atık

COP31 için hazırlanan çalışmalar arasında su kaynaklarının korunması ve çevresel kirliliğin izlenmesi de yer alıyor. Su Ürünleri Mühendisliği alanında Prof. Dr. Mehmet Varol tarafından yürütülen projelerde, Karasu Nehri'ndeki toksik metal ve siyanür kirliliğinin izlenmesi ile Dicle Havzası'ndaki barajların karbon emisyonlarının ölçülmesi konuları ele alınıyor. "Sıfır Atık, Sanat ve Uluslararası İş Birliği" başlıklı çalışmalarda ise atık poşetlerinin sürdürülebilir tasarım ürünlerine dönüştürülmesi hedefleniyor. Ayrıca Azerbaycan'da gerçekleştirilen COP29'un iklim eylemi mirasının COP31'e taşınması ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Somut projelerle COP31'de yer almayı hedefliyoruz"

Konferansın üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında yeni iş birlikleri geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Bentli, üniversitenin yalnızca bilimsel bildiri sunmakla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Bentli, "Biz sadece bildiri sunmaya gitmiyoruz oraya. Tarımdan yapay zekaya, sıfır atıktan afet yönetimine kadar somut projelerle gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

COP31'in ortak araştırmalar, bilimsel yayınlar ve yeni projeler geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Bentli, Azerbaycan ile yürütülmesi planlanan ortak çalışmalara da değinerek, uluslararası iş birliklerinden somut sonuçlar elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

"Malatya daha dirençli bir şehir olma yolunda ilerliyor"

Programda Malatya'nın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecini de değerlendiren Bentli, 6 Şubat depremlerinin kentte derin izler bıraktığını hatırlatarak, güvenli ve sürdürülebilir şehirleşmenin önemine dikkat çekti. Yeni yapıların güncel deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmesi, denetimlerin titizlikle yürütülmesi ve enerji verimliliğinin gözetilmesi gerektiğini belirten Bentli, üniversitelerin bilimsel yayınlar ve akademik danışmanlık yoluyla kamu kurumlarına destek sunmasının önemini vurguladı. Malatya'nın yeniden yapılanma sürecinde daha dirençli bir şehir kimliği kazandığını ifade eden Bentli, bilimsel çalışmaların bu dönüşüme katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadele alanında bilimsel çalışmalar yürütmesini destekleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ederek, katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, COP31 için hazırladığı çalışmalarla iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir tarım, çevrenin korunması ve afetlere karşı dirençli şehirlerin geliştirilmesi alanlarında akademik birikimini uluslararası platformda paylaşmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
RektörGüncelEğitimRadyoTarımCOP31ÇevreSon Dakika

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