MTÜ\'de yılda 500 bin süs bitkisi üretiliyor

25.05.2026 09:31  Güncelleme: 09:46
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi MYO, depremde yıkılan binalardan elde edilen malzemelerle 400 metrekarelik yeni sera kurdu. Okulda yılda yaklaşık 500 bin süs bitkisi üretilirken, dijital tarım ve akıllı sera teknolojileri programları da açıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen üretim faaliyetleri kapsamında yılda yaklaşık 500 bin süs bitkisi üretilirken, depremde yıkılan binalardan elde edilen malzemeler kullanılarak da 400 metrekarelik yeni bir sera kuruldu.

Battalgazi Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen üretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, 1994 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan okulun 8 programından 5'inin tarımla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Bentli, peyzaj ve süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile bahçe tarımı gibi geleneksel programların yanı sıra geçen yıldan itibaren dijital tarım ve akıllı sera teknolojileri programlarının da açıldığını ifade etti.

Son 3 yıldır Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında üretim faaliyetlerinin gelişerek sürdüğünü kaydeden Bentli, seralarda başta kadife çiçeği, menekşe, süs lahanası olmak üzere geniş bir yelpazede diğer mevsimlik çiçekler ile çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin üretildiğini söyledi. Geçen yıl okul bünyesindeki seralarda yaklaşık 500 bin adet süs bitkisi yetiştirildiğini belirten Bentli, üretilen bitkilerin Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra ilçe belediyeleri, kamu kurumları ile özel sektör tarafından yoğun talep gördüğünü ifade etti.

Üretim çalışmalarının öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinin yanı sıra yerel kalkınmaya da katkı sunduğunu aktaran Bentli, okul bünyesinde 2 bin 600 metrekare kapalı sera alanı, bin metrekare gölgeleme alanı ile 37 bin metrekare açık üretim alanı bulunduğunu kaydetti. Açık alanda geçen yıl başlatılan 30 bin metrekarelik rulo çim üretiminin devam ettiğini ifade eden Bentli, yapılan üretimlerle üniversite döner sermayesine önemli katkı sağlandığını söyledi.

Deprem sonrası yıkılan binalardan elde edilen cam ve çeşitli malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ile 400 metrekarelik yeni bir sera kurduklarını belirten Bentli, "Hem yeniden kullanım hem kaynakların verimli değerlendirilmesi hem de sürdürülebilir üretim anlayışını benimsiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

