MTÜ Doğa Sporları Topluluğu\'nun rotası Doğanyol oldu

08.05.2026 10:49  Güncelleme: 10:51
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) öğrencileri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Doğanyol ilçesinde ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Doğa Sporları Topluluğu ile Malatya Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Doğanyol ilçesinde bulunan Şehit Türkan Türkmen Tekin Ortaokulu öğrencilerine yönelik oyunlar ve sosyal aktiviteler düzenlendi. Dr. Öğr. Üyesi Orhan Fatih Balanlı danışmanlığında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler eğlenceli vakit geçirirken çeşitli sportif ve sosyal faaliyetlere katıldı.

Etkinlik sonrası yapılan açıklamada, projeye destek veren Doğanyol Kaymakamı Ayşe Karaca Nas, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aldı ile Doğanyol Halk Eğitim Müdürü Nur Akay'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

