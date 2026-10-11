Mudanya'da yasa dışı avcılıkta 900 kilogram kum şırlanı denize bırakıldı - Son Dakika
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Mudanya'da yasa dışı avcılıkta 900 kilogram kum şırlanı denize bırakıldı

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Mudanya\'da yasa dışı avcılıkta 900 kilogram kum şırlanı denize bırakıldı
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Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Eğerce ve Mesudiye sahilindeki denetiminde yasa dışı kum şırlanı avcılığı tespit edildi. 34 çuvaldeki yaklaşık 900 kilogram kum şırlanı denize geri bırakılırken, yasa dışı avcılıkta kullanılan 6 el direcine el konuldu.

Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Eğerce ve Mesudiye Mahallesi sahilinde, İlçe Tarım Müdürlüğünün teknik personelleri ve sahillerinde müşterek denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında yasa dışı kum şırlanı avcılığı yapıldığı tespit edildi. Kontrollerde, 34 çuval içerisinde yaklaşık 900 kilogram yasa dışı kum şırlanı tespit edilerek ele geçirilenn kum şırlanı denizlerimize geri bırakıldı. Yasa dışı avcılıkta kullanılan 6 adet el direci'ne el konuldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Denizlerimizin korunması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" dendi.

Kaynak: İHA
İlçe Tarım MüdürlüğüSahil GüvenlikMesudiyeMudanyaGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da yasa dışı avcılıkta 900 kilogram kum şırlanı denize bırakıldı - Son Dakika
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